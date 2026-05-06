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Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 36022
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Einzigartige und ruhige Duplex, mit einem klaren und grünen Blick auf die Altstadt und die neue Stadt. Hohe Decken. Stock 1: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Schlafzimmer und Badezimmer. Stock 2: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, 2 Bäder, großer Büroraum. Fläche: 180 m2 6 Stück Terrassen : 65 m2 (die große Terrasse ist cachère für Souccot) Warmwasserbereiter Klimaanlage Heizung Teilweise Boden Keine Parkplätze Gelegen im 2. Stock, ca. 20 Schritte

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