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Wohnquartier Magnifique appartement renove avec terrasse spacieux et clair proche de la mer A ne pas manquer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38284
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

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Idealer Fuß-zu-Erde! Schöne 3 Zimmer befindet sich Bougrashov Bezirk in kleinen Wohnstraße. Parken! Aufzug! Balkon! Mamad! Aktuelles Gebäude 9 Minuten vom Meer entfernt.

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Tel-Aviv, Israel
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