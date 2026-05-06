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Wohnquartier Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Jerusalem, Israel
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06.05.26
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ID: 35609
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

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Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße nach ganz Jerusalem. Luxuriöse Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung. Eintritt in 2027. Von 3 bis 6 Zimmer mit Penthouse und Erdgeschoss : 3 Zimmer 81m2 und Terrasse von 9m2 4 Zimmer 108m2 und Terrasse von 12m2 4 Zimmer 110m2 und Terrasse von 10m2 4 Zimmer 130m2 und Terrasse von 13m2 5 Zimmer 123m2 und Terrasse von 10m2 Preis ab 3.500.000 Preise beinhalten nicht unsere Agenturkommission von 2% (h.taxes)

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Jerusalem, Israel
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