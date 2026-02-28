  1. Realting.com
Wohnquartier Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Rosh Pina, Israel
von
$7,84M
;
13
ID: 33979
Letzte Aktualisierung: 27.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Safed
  • Stadt
    Rosh Pina

Über den Komplex

Villa Tehila ist ein unverwechselbares und voll funktionsfähiges Boutique-Hotel, das sich ideal im Herzen des historischen Dorfes Rosh Pina befindet, einem der beliebtesten und bezauberndsten Reiseziele im Norden Israels. Das Anwesen kombiniert ein intimes und romantisches Gastfreundschaftserlebnis mit nachgewiesenem kommerziellen Potenzial, in einer pastoralen Umgebung von gallianischen Landschaften, üppiger Grün und außergewöhnlicher Ruhe. Das Hotel erstreckt sich über ca. 978 Quadratmetern auf einem geräumigen Grundstück von ca. 3.200 Quadratmetern. Es umfasst 14 sorgfältig gestaltete Suiten sowie ein zentrales Gebäude, das das Herz des Kundenerlebnisses ist. Das Layout und das Konzept der Immobilie sind vor allem für Paare geeignet, mit einem starken Schwerpunkt auf Privatsphäre und einem hohen Standard des Gastgewerbes. Zu den öffentlichen Bereichen gehören eine einladende Lobby mit einer einzigartigen galileischen Atmosphäre, eine Gemeinschaftsterrasse, ein beheiztes Schwimmbad, ein Jacuzzi und ein Wellnessbereich, Behandlungsräume, ein Pub- und Clubbereich, ein Restaurant und eine Kaffeebar sowie private Parkplätze für Gäste. Die Unterkunft ist komplett möbliert und ausgestattet mit ca. 15 Badezimmern und 15 Gäste-WCs. Villa Tehila arbeitet als etabliertes und bekanntes Boutique-Hotel und genießt einen ausgezeichneten Ruf und eine treue Klientel. Es stellt eine seltene Gelegenheit dar, ein hochwertiges touristisches Anwesen mit einer ausgeprägten Identität, laufenden Betrieben und einer privilegierten Lage in einer der begehrtesten und qualitativen touristischen Regionen Israels zu erwerben.

Standort auf der Karte

Rosh Pina, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna
Rosh Pina, Israel
von
$7,84M
