  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33451
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Gebäude und Wohnung von 4 neuen Zimmern. im 2. Stock sehr hell mit einer südwestlichen Ausrichtung. Impasse in der Nähe der Kikar Hamedina

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Chadera, Israel
von
$648,945
Wohnviertel Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
von
$5,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,60M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$329,175
befindet sich im Zentrum von Neve adarim, 3 Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit Terrasse und Mamak. sehr gutes Produkt für Investitionen oder Bodenfuß
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Das Hotel liegt an der 9 Barry Street, in einem neuen Gebäude des Stehens. Schöne 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2 mit Balkon von 12 m2. Zweiter Stock, zurück. 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zwei Aufzüge. Cadastral Parkplatz und Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen