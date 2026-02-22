  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Netanja, Israel
von
$749,265
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33519
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Nur wenige Schritte von Kikar Haatzmaout und den Stränden von Netanya, in einem kürzlich renovierten Gebäude, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung im 3. Stock auf 8 mit Aufzug. Großes helles Wohnzimmer mit moderner offener Küche, drei Ausstellungen (Süd, Nord, West) gewährleisten natürliches Licht den ganzen Tag lang, ungehinderte Aussicht, Klimaanlage, private Parkplätze und Schutz im Erdgeschoss des Gebäudes. Wohnung verkauft möbliert und sofort verfügbar. Ideale Hauptresidenz, direkt am Strand oder Investition in kurzfristige Miete.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,04M
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Chadera, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$749,265
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Im Herzen der Stadt Neun und exklusiv Yehuda Halevi 94 - Neubau und außergewöhnliches Gebäude 4 schöne neue Zimmer mit Aufzug und mamad Parkplatz Sonnenterrasse Abhängigkeit/Betreuer-Eater Die Wohnung befindet sich im Rücken, ruhig! 4 Zimmer von 93 m2 + sonnige Terrasse von 10 m2 3. Stock m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aschkelon, Israel
von
$1,49M
Verkaufen – Magnificent Apartment 5 Zimmer in Dimri Tower, Ashdod Diese hervorragende 5-Zimmer-Wohnung befindet sich in der renommierten Residenz des Dimri Tower, im Herzen des beliebten Stadtviertels in Ashdod, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität, mit Blick auf das Meer. Mit einer…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,85M
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen