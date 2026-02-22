  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$3,01M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33728
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – TEL AVIV, DERRIERE L'HOTEL ROYAL BEACH Traumlage in der Nähe des Meeres Entdecken Sie ein außergewöhnliches Anwesen, das sich ideal nur wenige Meter vom Meer und dem berühmten Herbert Samuel Boulevard entfernt befindet. Gesamtfläche : 102 m2 bewohnbar + 50 m2 Terrassen Privater Lift direkt in der Wohnung ankommen Private Parkplätze inklusive 3. Stock – 70 m2 Wohnfläche 3 Schlafzimmer mit einem sicheren Zimmer (Mamad) 2 Badezimmer + WC 2 kleine Terrassen 4. Stock – 32 m2 Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche Schöne Terrasse von 45 m2, ideal für Empfänge und Momente der Entspannung Ein seltenes Anwesen im Herzen von Tel Avivs begehrtesten Küstengebiet, ideal für eine Hauptresidenz oder High-End-Fuß-to-Erde.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces renove quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israel
von
$623,865
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$363,660
Wohnviertel Superbe 5 pieces dans un projet neuf rue louis marshall a cote de kikar milano
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnviertel A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aschdod, Israel
von
$1,975
Wohnviertel Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Chadera, Israel
von
$1,32M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse duplex dexception rue zrubavel tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,01M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Schönes Haus mit 7 Zimmern mit Pool. Große Volumina . privater Aufzug . Schöner Garten. Ruhige Nachbarschaft und Suche. Ost von Raanana
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Alle anzeigen Wohnviertel Bel appartement
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen