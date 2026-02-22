  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Penthouse 4 pieces agamim

Aschkelon, Israel
von
$617,595
;
9
ID: 33796
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnviertel Appartement flambant neuf avec balcon au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Wohnviertel Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$586,245
Wohnviertel Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Andere Komplexe
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Wohnviertel Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,49M
In der besten Lage von Bat Yam, nur 7 Minuten von Tel Aviv, 200 Meter von der Straßenbahn und 50 Meter vom Meer und der Promenade, in der besten Luxus-Gebäude von Bat Yam, einschließlich einem Abstellraum und Privatparkplatz, ein perfektes Wohnerlebnis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 Stück 4 Schlafzimmer (einschließlich eines sicheren Zimmers) 2 Badezimmer 3 Toiletten Private Dachterrasse mit Möglichkeit, einen Jacuzzi zu installieren 130 m2 Indoor + 20 m2 Terrasse + 70 m2 Dach Kein…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
