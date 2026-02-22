  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Studio luxe pour une personne

Jerusalem, Israel
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Luxuriöses Studio für eine Person 1 Stück und eine Hälfte 25 m Quadrat 1 Balkon Erste Etage Voll möbliert renoviert Die Miete beinhaltet alle Gebühren (Arnona, Wasser, Strom und Internet) außergewöhnliches Angebot schnell zu ergreifen

Jerusalem, Israel
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$714,780
Wohnviertel Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique
Herzliya, Israel
von
$1,77M
Wohnviertel Coin de paradis proche tramway et commerces
Jerusalem, Israel
von
$2,445
Wohnviertel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Andere Komplexe
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aschkelon, Israel
von
$843,315
Selten!! Ferienwohnung 5 Zimmer "Residence Dimri City" 160 m2 mit 20 m2 Terrasse, 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Parks, Synagogen, Bussen.... Komplett renoviert, mit individueller Klimaanlage in jedem Zimmer. Parkplatz
Immobilier.co.il
Wohnviertel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,58M
Dieses Penthouse stellt den ultimativen Luxus in Tel Aviv dar und bietet eine harmonische Mischung aus anspruchsvollem Design und privilegierter Lage. In einer ruhigen Straße in der Nähe von Kikar HaMedina gelegen, bietet diese Residenz einen einfachen Zugang zu lebhaften Cafés, Kindergärten…
Immobilier.co.il
Wohnviertel A la city appartement 4 chambres
Aschkelon, Israel
von
$551,760
Immobilier.co.il
