  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Dans un immeuble neuf

Wohnquartier Dans un immeuble neuf

Aschkelon, Israel
von
$595,650
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33657
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen – Geräumige 5 Zimmer in Agamim mit Seeblick Entdecken Sie diese schöne 5-Zimmer-Wohnung in der gesuchten Gegend von Agamim, mit einer Fläche von 123 m2. ✅ Atemberaubende Aussicht auf den See ✅ Helles und geräumiges Wohnzimmer ✅ Großer Flur, der die Zimmer serviert ✅ Privatparkplatz ✅ Das Qualitätsgebäude des Assoum-Promotors ????? Preis: 1.900.000 Eine seltene Gelegenheit, die Komfort, Raum und ideale Lage vereint! ?? Kontaktieren Sie uns jetzt für einen Besuch.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Tres bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Wohnviertel 5 pieces a vendre dans la prestigieuse tour nave a bat yam 37e etage concu et optimise par un architecte en premiere ligne de mer avec vue imprenable sur herzliya la cote et les montagnes de jerusalem
Bat Yam, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$7,838
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israel
von
$539,220
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Diese Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden des nördlichen Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, genießt eine gesuchte städtische Umgebung, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Transport, Cafés und Radwege. Die Nachbarschaft, inmitten der architektonischen Erneuerung dank der TAMA 38…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Wohnviertel Appartement dexception elegamment concu et entierement meuble avec balcons
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Diese Wohnung mit zwei Schlafzimmern ist sehr schön gestaltet und komplett eingerichtet und ist bereit, ihre neuen Eigentümer sofort aufzunehmen. Das Hotel liegt im renommierten Stadtteil Noga, es genießt eine privilegierte Lage nur wenige Schritte vom Strand, der Tel Aviv Promenade, der Str…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Im Bezirk Beit Hakerem (Yeffe Nof), außergewöhnliche Gebäudewohnung nur 6 Wohnungen, große 6.5 P Einzel im Obergeschoss, 4 Ausstellung, mit einem großen Wohnzimmer-Esszimmer-Balkon; Aufzug direkt im Hauptraum, Master-Suite, komplette Zugänglichkeit, mamad und Parkplatz. Charmante Wohnung abs…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen