  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Un 3 pieces a la marina a ashkelon

Wohnquartier Un 3 pieces a la marina a ashkelon

Aschkelon, Israel
von
$423,225
;
Wohnquartier Un 3 pieces a la marina a ashkelon
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33797
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Jerusalem, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$391,875
Wohnviertel Cottage de 5 pieces haut de gamme
Chadera, Israel
von
$4,076
Wohnviertel A ne pas manquer
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Aschkelon, Israel
von
$423,225
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet Hohe Rentabilität bei der Vermietung AirbnB weil hohe Nachfrage- und Belegungsra…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Coup de fusil
Wohnviertel Coup de fusil
Wohnviertel Coup de fusil
Wohnviertel Coup de fusil
Wohnviertel Coup de fusil
Alle anzeigen Wohnviertel Coup de fusil
Wohnviertel Coup de fusil
Aschkelon, Israel
von
$595,650
außergewöhnliches Geschäft zu ergreifen!! in der neuen Gegend von Agamim. in einem kleinen Gebäude von 5 Etagen, rdj 4 Zimmer von 100 m2 Wohnfläche + 50m2 Garten. Amerikanische Küche, Elektrik ia, Hauptschlafzimmer mit Bad und Ankleideraum, Klimaanlage Zentralisierung, Parkplatz. Komm sofort…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Wohnviertel Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Israel
von
$2,665
In der dynamischen Nachbarschaft von Talpiot, im Herzen des Geschäftszentrums von Jerusalem, entdecken Sie moderne Büros von 180 m2, unterteilt in 7 unabhängige Arbeitsräume und einen großen Tagungsraum. Diese Zimmer befinden sich im 1. Stock mit Aufzug und verfügen über einen eigenen Balkon…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen