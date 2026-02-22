Wohnquartier Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
Neu zum Verkauf exklusiv bei RE/MAX Hadera im Ein Hayam Bezirk, mit einem unglaublichen Blick auf das Naturschutzgebiet!
Ausgezeichnete kürzliche 5-Zimmer-Wohnung in Aqua Sea & Park, unterschrieben von renommiertem Entwickler Amram Avraham.
Eigenschaften:
- Ja. Eine Fläche von 125 m2,
- Ein großer Wohnraum auf einer herrlichen Terrasse von 16 m2,
- Eine schöne geräumige Küche,
- Eine Master-Suite mit Meerblick und ein eigenes Bad,
- Ja. Im 19. Stock von 25
- 3 Kinderzimmer mit einem sicheren Zimmer,
- Shabbat Ascensor,
- Private Keller,
- Zwei Parkplätze!
Das Gebäude profitiert von
3 Lifte einschließlich 1 von Shabbat, ein Fitnessstudio, ein Müllvakuum auf dem Boden, ein Empfangsraum für Bewohner zur Verfügung.
In der Nähe eines großen Parks, neue Geschäfte in der Nähe der Nachbarschaft und Ausfahrt zur Autobahn 2.
Etwa 5 Gehminuten vom Meer entfernt!
Eine ausgezeichnete Gelegenheit!
Kontaktieren Sie uns Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Berufslizenz 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen