Wohnquartier Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
20.02.26
$2,19M
08.04.25
$1,97M
;
10
ID: 25700
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal Beach Hotel Eine einzigartige Mischung aus historischem Charme und modernem Komfort, ideal als Hauptwohnsitz oder Investition. Preis: 7,000.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder für einen Besuch!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
