A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

Jerusalem, Israel
$1,19M
ID: 33418
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français
Wohnung 3 Zimmer, 71 m2, komplett renoviert – Das Hotel liegt in einer strategischen Lage zwischen King George und Bezall Straßen, am Treffpunkt von Rehavia und Nahlaot Nachbarschaft, und einen kurzen Spaziergang von Mahane Yehuda Markt. Terrasse von 7 m2, im 4. Stock mit Aufzug. Sehr helle Wohnung mit einer Elternsuite. Neue und ausgestattete Küche: fast alles ist integriert (einschließlich Kühlschrank), viele Schränke und 2 Waschbecken. neue integrierte Wandschränke im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur. Elektrische Rollläden und Panzertüren Preis: 3800000sh

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Wohnquartier A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Realting.com
