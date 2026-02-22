  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Belle maison en centre ville piscine

Wohnquartier Belle maison en centre ville piscine

Ra’anana, Israel
von
$4,36M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33541
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr schönes Haus mit Pool im Stadtzentrum von Raanana. Gute Vorteile. Ruhige Straße. 7 Zimmer mit 3 Suiten. sehr großer Keller .450 m2 Wohnfläche und 455 m2 Land. Parkplatz. .

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,646
Wohnviertel Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$595,650
Wohnviertel Un beau 5 pieces en plein centre ville
Aschkelon, Israel
von
$532,950
Wohnviertel Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Wohnviertel Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Wohnviertel Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Wohnviertel Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalem, Israel
von
$736,725
VERKAUF – RARE OPPORTUNITY Kyriat Hayovel – Projekt 2,5 Stück 64 m2 2 Terrassen – je 5,5 m2 Parkplatz Mahsan Lieferung in 8 Monaten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$830,775
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Wohnviertel A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Ideal gelegen im Herzen von Neve Tzedek, Rue Rishonim, bietet diese seltene Duplex mit Meerblick eine privilegierte Adresse in einer der schönsten Gegenden von Tel Aviv, nur wenige Gehminuten von den Stränden, Rothschild und HaTahana entfernt. Eine Fläche von ca. 89m2 in Duplex, bietet es 3…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen