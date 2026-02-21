  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Wohnquartier Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Bat Yam, Israel
von
$705,375
ID: 33817
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Andere Komplexe
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$373,065
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Verkauf in Mekor Haim - am Anfang der Straße, Eine sehr geräumige Wohnung! Komplett renoviert. 4 Zimmer, 100 Quadratmeter Küche und Wohnzimmer von ca. 50 m2 + Balkon von ca. 10 m2. Aufzug, Parkplatz und Lager
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$937,365
Im Herzen des gesuchten Stadtteils Rasco in Jerusalem, entdecken Sie diese schöne Wohnung von 67 m2, befindet sich im 1. Stock eines Gebäudes komplett renoviert nach TAMA mit Aufzug von Shabbat. Das helle Wohnzimmer mit halb getrennter Küche öffnet direkt auf einen schönen umzäunten Garten v…
