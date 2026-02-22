  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Exceptionnel architecte interieur luxueux

Wohnquartier Exceptionnel architecte interieur luxueux

Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
;
9
ID: 33447
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubender Blick auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Das Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer und das Mamad verwandelt sich in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen und angenehmen Schattierungen. Terrasse von 22 m2 mit Außenküche Parkplatz und Keller

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

