  2. Israel
  3. Netanja
  Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

Netanja, Israel
von
$642,675
;
9
ID: 33716
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Français Français
Dizengoff Straße im Herzen von Netanya, Premium Lage in der Nähe von Kikar HaAtsmaout. Die Gegend wird für ihre Geschäfte, Cafés, Stadtattraktion und schnellen Zugang zum Strand gesucht. Wohnung von 3 Zimmern, ca. 88 m2, im 1. Stock von 5. Voll renoviert, mit komfortablen Volumina und hellem Wohnzimmer. Geeignet für einen Hauptwohnsitz oder eine strategische Miete. 1 Minute von Kikar HaAtsmaout und zu Fuß von den Stränden. Gebäude betroffen von einem Pinoui-Binoui-Projekt (fortgeschrittene Phase), das Potenzial für Erholung bietet. (Destruktion/Rekonstruktion des Gebäudes mit Lieferung einer neuen Einheit mit modernen Dienstleistungen) Preis: 2 050 000.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance
Netanja, Israel
von
$642,675
