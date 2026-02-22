  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Face au lac

Wohnquartier Face au lac

Aschkelon, Israel
von
$611,325
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33808
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Special investisseur
Naharija, Israel
von
$311,933
Wohnviertel Belle appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,100
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,47M
Wohnviertel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$940,500
Wohnviertel Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
von
$4,98M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Face au lac
Aschkelon, Israel
von
$611,325
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in einem Neubau, im Hadera Seaside Distrikt, in Givat Olga, Menahem Begin Street! Eigenschaften: - 5 Stücke von ca. 120 m2, - Zwei Terrassen! 14 und 6 m2, - Ein schöner Wohnraum mit schöner Verteilu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aschkelon, Israel
von
$589,380
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Ferienwohnung 3 Zimmer – 63 m2 Angenehmer Balkon zur Tel-aviienne Atmosphäre Gelegen im 1. Stock (Gebäude ohne Aufzug) Anwesenheit eines sicheren Schutzes (miklat) im Gebäude Komplett renoviert von Innenarchitekten: High-End-Oberflächen und Raumoptimierung Ein seltenes und exklusives Anwe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen