Wohnquartier Magnifique rdj avec 3 unites independantes

Jerusalem, Israel
von
$2,23M
;
7
ID: 33461
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Kleines Gebäude von nur 3 Besitzern. Ferienwohnung 4 Zimmer 110m2 + 150m2 Terrasse/Brandgarten. Schönes Wohnzimmer, offene Küche, 3 Schlafzimmer inklusive Hauptschlafzimmer ( mamad), 2 Badezimmer, Klimaanlage, 3 Orientierungen. + 3 unabhängige Einheiten gemietet 10.000sh, mit der Möglichkeit, sie an der Wohnung durch Treppe mit einer Vorbereitung bereits im Wohnzimmer zu befestigen. Zwei Einheiten gebaut (ca. 20-25m2 pro ) auf der Rechnung des Parkplatzes und Kellers im rdc, und eine Einheit (ca. 20m2 ) unter der Terrasse.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

