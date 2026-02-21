  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Wohnquartier Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer

Aschdod, Israel
von
$736,725
20.02.26
$736,725
16.03.25
$660,115
24.02.25
$661,995
;
6
ID: 25163
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Gunshot! zum Verkauf Rue Rogozin Wohnung zu renovieren Meerblick! Der Wert dieses Produkts einmal renoviert kann über 3 Millionen... Mamad, Klimaanlage, Parkplatz, sehr zentral. Gebäude mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabat

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

