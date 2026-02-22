  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Chadera, Israel
von
$1,34M
;
10
ID: 33436
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine neue Exklusivität. Entdecken Sie ein geräumiges und helles 7-Zimmer-Haus im Pavillon-Bereich des gesuchten Parks. Eigenschaften: - Ultra Design Haus, komfortabel auf 3 Etagen, - 7 Zimmer mit ca. 198 m2 Wohnfläche, - 270 m2 Land! - High-End Küche mit der zentralen Insel, - Großes Wohnzimmer mit einer schönen Bibliotheksecke, - 2 große Elternsuiten, - Sicheres Zimmer im Erdgeschoss, - 3 Duschen, 5 Toiletten, - 2 Terrassen, Parkplatz, - Hochwertige Bodenbeläge einschließlich 90×90 Fliesen, - Ja. Als Bonus: Freier Zugang zum Dach zu einer separaten Einheit von 2 Zimmern von 30 m2 im obersten Stock mit seiner Terrasse! In der Nähe aller Annehmlichkeiten der Nachbarschaft, ein Einkaufszentrum, Schulen, der berühmte Ecopark. Schneller Zugang zu 4,6 und 9 Straßen und 20 Minuten mit dem Auto vom Meer! Worauf wartest du? Rahel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
