  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Wohnquartier Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Jerusalem, Israel
von
$2,35M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33460
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! ??? Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! ??? Offizieller Cadastre Garten 200 m2 ????? Immense Lounge??? Unabhängige Küche ?? Parental Suite 25 m2 mit Ankleide + Bad ?? 2 Badezimmer???? 3 WC ☀ 3 Leitlinien ➕ Unabhängige Einheit 21 m2 ➕ Keller!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au centre bonne occasion renove
Netanja, Israel
von
$613,206
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$2,51M
Wohnviertel Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,35M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Alle anzeigen Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,04M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Neue 3-Zimmer-Wohnung 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalem Dritte Etage, Neubau Terrasse 8m2 soucca Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, Schlafsack, Bewaffnete Tür, Aufzug, Parkplatz Preis: 3,900,000sh (Agenturausschuss 2% ohne Steuern) Für weite…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,24M
Herzl Straße im Zentrum des Viertels Florentine, 3 Zimmer Wohnung von 80m2 mit Balkon im 1. Stock mit Aufzug, sehr schöne Höhe unter Decken ca. 3m, hervorragendes Potenzial, in der Nähe aller Cafés und Restaurants. BEL INVESTITIONEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen