Wohnquartier Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Aschdod, Israel
von
$548,625
;
5
ID: 33608
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Wohnung 3,5 Zimmer zum Verkauf – 122 m2 + Balkon Seltene Gelegenheit in der gesuchten Wohngegend von Dalet in Ashdod. Ein geräumiges, helles und perfekt gelegenes Apartment mit hervorragendem Wertpotenzial. Beschreibung: Großzügige Fläche von 122 m2 Eingang zu einem großen Wohnzimmer mit Balkon mit Blick auf einen ruhigen Park Funktionsküche mit Wäsche Zwei große Schlafzimmer mit je zwei Fenstern Mamad (safe room) Zwei Aufzüge Parkplatz Refreshment, ideal für Anpassung oder Investition Standort: Unmittelbare Nähe zu Geschäften, Schulen, Synagogen und Transport Nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Ruhige und gesuchte Wohnumgebung Hauptbestandteil: Ähnliche Wohnungen in der Residenz, nach Renovierung, werden bei 2.300.000 angeboten. Außergewöhnlicher Verkaufspreis: 1 690 000 Schlussfolgerung: Außergewöhnlicher Wert für Geld, hohes Potenzial und ideale Lage. Das beste Immobiliengeschäft des Moments in Ashdod.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
