Wohnquartier Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Wohnung 3,5 Zimmer zum Verkauf – 122 m2 + Balkon
Seltene Gelegenheit in der gesuchten Wohngegend von Dalet in Ashdod.
Ein geräumiges, helles und perfekt gelegenes Apartment mit hervorragendem Wertpotenzial.
Beschreibung:
Großzügige Fläche von 122 m2
Eingang zu einem großen Wohnzimmer mit Balkon mit Blick auf einen ruhigen Park
Funktionsküche mit Wäsche
Zwei große Schlafzimmer mit je zwei Fenstern
Mamad (safe room)
Zwei Aufzüge
Parkplatz
Refreshment, ideal für Anpassung oder Investition
Standort:
Unmittelbare Nähe zu Geschäften, Schulen, Synagogen und Transport
Nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt
Ruhige und gesuchte Wohnumgebung
Hauptbestandteil:
Ähnliche Wohnungen in der Residenz, nach Renovierung, werden bei 2.300.000 angeboten.
Außergewöhnlicher Verkaufspreis: 1 690 000
Schlussfolgerung:
Außergewöhnlicher Wert für Geld, hohes Potenzial und ideale Lage.
Das beste Immobiliengeschäft des Moments in Ashdod.
Standort auf der Karte
Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen