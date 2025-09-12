  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Wohnquartier Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Chadera, Israel
von
$489,900
;
6
ID: 27980
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
Smilanski Hadera — Außergewöhnliche Stadtresidenz im Herzen der Stadt Lieferung: August 2027 Premium Lage, direkt im Zentrum von Hadera: in der Nähe des Justizpalasts und des Rathauses, in der Nähe der zukünftigen Kirya Hamemshala und weniger als 10 Gehminuten vom Bahnhof (Direktverbindung Tel Aviv). Projekt unterschrieben von einem renommierten Entwickler, Kombination von Geschäften, Büros und Wohnung mit privatem Eingang für eine exklusive Atmosphäre. Projektvermögen: Gemeinsame Panorama-Terrasse ~550 m2 reserviert für Einwohner, freie Aussicht auf die Stadt. Privater Garten ~600 m2 für entspannende Momente mit Familie oder Nachbarn. Einkaufsmöglichkeiten im Erdgeschoss, Auswahl an hochwertigen Geschäften, direkter Zugang. Eine dynamische, moderne, gepflegte Wohnumgebung – ideal für Wohnen oder Investieren.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
