  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Wohnquartier A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Chadera, Israel
von
$867,000
;
6
ID: 27975
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Entdecken Sie ein außergewöhnliches Immobilienprojekt in Hadera – Bezirk Guivat Olga Strategisch nahe am Strand gelegen, verbindet dieses Projekt Innovation, Komfort und Wohlbefinden. Mit seiner zeitgenössischen und nachhaltigen Architektur bietet sie eine einzigartige und raffinierte Lebensumgebung. Bestehend aus zwei Gebäuden mit modernem Design, zeichnet es sich durch: Luxuriöse Doppelhöhe Eingangshalle Exklusive Lounge Geschäfte am Fuße des Gebäudes Ausgestattetes Fitnessstudio Einkaufszentrum in der Nähe Hauptvermögen: Ideale Lage am Meer Lieferung geplant für Oktober 2028 Attraktive Vorverkaufsbedingungen: 20/80 Zahlungs- und Präferenzsätze Eine seltene Gelegenheit, im Herzen von Hadera, im Stadtteil Guivat Olga zu leben oder zu investieren.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Ausbildung
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
