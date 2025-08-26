Wohnquartier Unique projet neuf de maisons

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert ein außergewöhnliches neues Projekt in Hadera.
Dies ist ein Projekt von Doppelhaushälften mit hohen Dienstleistungen in einer ruhigen Wohngegend von Hadera.
- Haus im Bau von 6 Zimmern (5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer),
- 180 m2 auf 250 m2 Grundstück gebaut
- 2 wunderschöne Elternsuiten mit einer im Erdgeschoss,
- 2 Parkplätze und ein angrenzender Keller.
Im Bau.
Lieferung in 18 Monaten.
Außergewöhnliche Möglichkeit, ein Haus in Ihrem eigenen Tempo zu kaufen!
Extrem renommierter Promotor.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: Ra'hel Benguiguigui, Direktor der französischsprachigen Abteilung RE/MAX Hadera.
Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
