  Wohnquartier Unique projet neuf de maisons

Wohnquartier Unique projet neuf de maisons

Chadera, Israel
von
$1,17M
26.08.25
$1,17M
14.07.25
$1,10M
;
Wohnquartier Unique projet neuf de maisons
1
ID: 26833
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert ein außergewöhnliches neues Projekt in Hadera. Dies ist ein Projekt von Doppelhaushälften mit hohen Dienstleistungen in einer ruhigen Wohngegend von Hadera. - Haus im Bau von 6 Zimmern (5 Schlafzimmer und ein Wohnzimmer), - 180 m2 auf 250 m2 Grundstück gebaut - 2 wunderschöne Elternsuiten mit einer im Erdgeschoss, - 2 Parkplätze und ein angrenzender Keller. Im Bau. Lieferung in 18 Monaten. Außergewöhnliche Möglichkeit, ein Haus in Ihrem eigenen Tempo zu kaufen! Extrem renommierter Promotor. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: Ra'hel Benguiguigui, Direktor der französischsprachigen Abteilung RE/MAX Hadera. Beezrat Hashem Beya'had OuBeSim'ha Nenatsea'h!

Standort auf der Karte

Chadera, Israel

Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,37M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$558,000
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$1,27M
Wohnviertel Bon emplacement
Aschkelon, Israel
von
$444,000
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$900,000
Wohnquartier Unique projet neuf de maisons
Chadera, Israel
von
$1,17M
