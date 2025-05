Wohnquartier Appartement renove de 3 pieces superficie 88m2 - bayit vegan jerusalem

Renoviertes 3-Zimmer-Wohnung, Bereich 88m2 - Bayit Vegan Jerusalem Im 1. Stock mit schöner Terrasse von 50m2 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer Küche 1 Badezimmer, 1 Dusche, 2 WC Klimaanlage, Verschlussdose, Grill, elektrische Rollläden, Panzertür 1 Aufzug Parkplatz, Behindertengerechter Zugang Preis: 3.800.000sh (Dieser Preis beinhaltet nicht unsere Agenturkommission, die 2% HT ist) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an, ohne auf die folgende Nummer zu warten: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel