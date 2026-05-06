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Villen in Tampaksiring, Indonesien

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Villa in Tampaksiring, Indonesien
Villa
Tampaksiring, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Immobilien in Bali zu kaufen ist eine Chance, Lebensstil und Investitionen auszugleichen, un…
$385,000
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