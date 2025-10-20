Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen am Meer in Tabanan, Indonesien

desa delod peken
9
desa belalang
6
3 immobilienobjekte total found
Villa in Tabanan, Indonesien
Villa
Tabanan, Indonesien
Schlafräume 4
Fläche 708 m²
Etagenzahl 2
$1,45M
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Tabanan, Indonesien
Villa
Tabanan, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 381 m²
Etagenzahl 2
$537,000
Villa in Tabanan, Indonesien
Villa
Tabanan, Indonesien
Schlafräume 3
Fläche 485 m²
Etagenzahl 2
$863,000
