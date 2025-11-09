Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Sumba Timur
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Sumba Timur, Indonesien

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Desa Matawai Amahu, Indonesien
Haus 2 zimmer
Desa Matawai Amahu, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a un…
$395,000
Immobilienangaben in Sumba Timur, Indonesien

