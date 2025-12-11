Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in Sumba Barat Daya, Indonesien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumba. Villen, die auf dem Mu…
$219,990
Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumba. Villen, die auf dem Mu…
$154,990
Villa in Sumba Barat Daya, Indonesien
Villa
Sumba Barat Daya, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Willkommen in unseren traditionellen Stil Villen auf der Insel Sumba. Villen, die auf dem Mu…
$114,990
Immobilienangaben in Sumba Barat Daya, Indonesien

