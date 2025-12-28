Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Lesser Sunda Islands
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Lesser Sunda Islands, Indonesien

Bali
3 immobilienobjekte total found
Condo in Ungasan, Indonesien
Condo
Ungasan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 4
For sale design apartment of 35 m² in a gated complex on the island of Bali in Bukit distric…
$89,000
Condo in Canggu, Indonesien
Condo
Canggu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Designer studio apartments for sale in the largest complex with integrated infrastructure of…
$80,000
Condo 1 zimmer in Kutuh, Indonesien
Condo 1 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/4
Der Apartmentkomplex ist 4 Minuten vom Strand von Meslasti entfernt. Apartments im Loft-Stil…
$91,000
Immobilienangaben in Lesser Sunda Islands, Indonesien

