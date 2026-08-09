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Villen in Kediri, Indonesien

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Villa 3 zimmer in Kaba kaba, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kaba kaba, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 181 m²
Premium Villa mit Blick auf den Dschungel und den Fluss im Kabakaba Bereich!Villa im Projekt…
$900,000
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