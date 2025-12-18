Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Java
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Java, Indonesien

West-Java
3
1 immobilienobjekt total found
Villa in Babakan, Indonesien
Villa
Babakan, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Nestled in the peaceful neighborhood of Babakan, this stylish two-bedroom villa combines con…
$325,000
Immobilienagentur
BNBPROFITS
Sprachen
English
