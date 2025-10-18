Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Ost-Kalimantan
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Ost-Kalimantan, Indonesien

1 Zimmer
13
2 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kalimantan, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kalimantan, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Special Promotion Hua Hin Startpreis nur 36,967.50GBPmarokkanisch inspiriertes Leben im Herz…
$49,273
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kalimantan, Indonesien
Wohnung
Kalimantan, Indonesien
Fläche 48 m²
Wir eröffnen die einmalige Gelegenheit, in Premium -Immobilien in der ersten Linie des Ozean…
$178,280
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Ost-Kalimantan, Indonesien

mit Garten
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen