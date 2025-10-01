Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in desa belalang, Indonesien

1 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kedungu, Indonesien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kedungu, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$323,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kedungu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kedungu, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$104,000
Studio 1 Schlafzimmer in Kedungu, Indonesien
Studio 1 Schlafzimmer
Kedungu, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$85,498
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kedungu, Indonesien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kedungu, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
Klären Sie die Werbeangebote!
$112,500
