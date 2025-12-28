Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Büro

Büroräumen in Indonesien

gewerbeimmobilien
39
hotels
28
2 immobilienobjekte total found
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities in Ubud, Indonesien
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Eine Anfrage stellen
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities in Tibubeneng, Indonesien
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities
Tibubeneng, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Located in the heart of Berawa, one of Bali’s most vibrant and fast-growing areas, this expa…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen