Miete wohnungen pro Tag in Canggu, Indonesien

Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access in Canggu, Indonesien
Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access
Canggu, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Komfortabel Unterkünfte: Duplex Living Canggu 2Floor Apartments mit Pool Access in Canggu bi…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
RESIDE BALI GROUP
Sprachen
English, Русский, Українська
