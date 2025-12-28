Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Bali
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Bali, Indonesien

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pecatu, Indonesien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Stylish Ocean View Villa with Rooftop and BBQ Area in Uluwatu Hills Price at IDR 6,900,000,…
$416,056
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bali, Indonesien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen