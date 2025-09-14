Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Bali, Indonesien

gewerbeimmobilien
36
hotels
28
2 immobilienobjekte total found
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities in Tibubeneng, Indonesien
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities
Tibubeneng, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Im Herzen von Berawa, einem der lebhaftesten und schnell wachsenden Gebiete Balis, bietet di…
$1,50M
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities in Ubud, Indonesien
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonesien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 1
Dieser 720 m2 große Coworking- und Privatbürokomplex in Ubud bietet im kulturellen Herzen vo…
$1,05M
