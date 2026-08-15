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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Trikala, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trikala Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trikala Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$188,913
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