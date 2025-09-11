Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Thira
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Thira, Griechenland

Municipality of Thira
12
Thira Municipal Unit
12
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Monolithos, Griechenland
Villa 6 zimmer
Monolithos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 150 qm in Santorini. Halbgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$994,875
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
