Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Nea Ionia
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Municipality of Nea Ionia, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Nea Ionia, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Nea Ionia, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 80 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$126,877
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Nea Ionia, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen