  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Asini
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Municipal Unit of Asini, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
In der Nähe von Asini, an einer zentralen Lage zwischen Tolo (4 km) und Nafplio (7.4 km), is…
$209,272
Wohnung 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/1
UNSERE AMT EXKLUSIVE In der schönen Gegend von Asini, in einer angenehmen und sich entwickel…
$226,712
Wohnung 2 zimmer in Iria, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Iria, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
Immobilienangaben in Municipal Unit of Asini, Griechenland

