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Häuser in Karystos, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468,510
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