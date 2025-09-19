Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Agrinio, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Agrinio, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus ei…
$409,654
