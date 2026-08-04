  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. KBK

KBK

Georgien, Kobuleti
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Bauherr
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
kbk.ge
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über den Entwickler

Großes Jahrtausend Kobuleti ist ein moderner Investmenthotelkomplex an der Schwarzmeerküste, der ein hohes Maß an Service, internationale Standards für Gastfreundschaft und attraktive Investitionsmöglichkeiten kombiniert.

Umgesetzt wird das Projekt von der Entwicklungsgesellschaft KBK, die sich auf die Schaffung moderner Investitionsimmobilien spezialisiert hat. Wir bauen Einrichtungen, in denen Qualität, Zuverlässigkeit und Liebe zum Detail die Grundlage für langfristigen Wert für Investoren werden.

Dienstleistungen

Anlagevermögen

Passives Einkommen

Verlässliche Partnerschaft

Unsere Makler in Georgien
Lasha Goreziani
Lasha Goreziani
2 immobilienobjekte
IRINA PARFENOVA
IRINA PARFENOVA
Andere Entwickler
Tower Group
Georgien, Batumi
Año de fundación de la compañía 2015
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 2
Die “ Tower Group ” ist ein Kinderunternehmen der Entwicklungsgruppe “ Gza ”, einem Unternehmen mit 15 Jahren solider Erfahrung im Bereich Entwicklung. “ Die Tower Group ” hat eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten erfolgreich abgeschlossen: “ Batumi Central ” – Ein Eisenbahnkomplex, …
Eine Anfrage stellen
Seashell
Georgien, Sarpi
Año de fundación de la compañía 2022
Neue Gebäude 1
Das SeaShell-Projekt wird von einem jungen und ambitionierten Unternehmen - Seashell Build umgesetzt, das Fachleute aus Europa mit langjähriger Erfahrung vereint. Wir nutzen unser bestes Wissen und unsere Erfahrung, um Villen von höchster Qualität zu schaffen. Die Anlage wird nach europäisch…
Eine Anfrage stellen
ELT Building
Georgien, Batumi
Año de fundación de la compañía 2017
Neue Gebäude 3 Wohnimmobilien 4
Elt Building ist ein Entwickler- und Bauunternehmen, das seit 2017 eine beachtliche Tätigkeit in Adjara, insbesondere in Batumi, aufgenommen hat. Das Start-up des Unternehmens war ein multifunktionaler Apartmentkomplex Sunrise auf dem neuen Boulevard an der ersten Linie der Schwarzmeerküs…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский
European Village
Georgien, Batumi
Año de fundación de la compañía 2018
Neue Gebäude 1
European Village ist das einzige Unternehmen in Westgeorgien, das sich auf den Bau von Luxusvillen mit europäischen Technologien für ein komfortables Leben und Investitionen spezialisiert.Wir schaffen nur Produkte mit schneller Kapitalisierung und hoher Investitionsattraktivität. Wir kommen …
Eine Anfrage stellen
Citron Group
Georgien, Batumi
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 3 Gewerbeimmobilien 1
Citron Group verfügt über eine umfangreiche Erfahrung auf dem Immobilienmarkt in Batumi. Derzeit realisiert das Unternehmen den Bau von zwei Projekten: Citron Residence Batumi und Citron Residence Chakvi. Das Unternehmen hat bereits eine der freundlichen Ferienanlage in Batumi Citron Cottage…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen