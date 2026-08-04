Über den Entwickler

Großes Jahrtausend Kobuleti ist ein moderner Investmenthotelkomplex an der Schwarzmeerküste, der ein hohes Maß an Service, internationale Standards für Gastfreundschaft und attraktive Investitionsmöglichkeiten kombiniert.

Umgesetzt wird das Projekt von der Entwicklungsgesellschaft KBK, die sich auf die Schaffung moderner Investitionsimmobilien spezialisiert hat. Wir bauen Einrichtungen, in denen Qualität, Zuverlässigkeit und Liebe zum Detail die Grundlage für langfristigen Wert für Investoren werden.