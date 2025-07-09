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Wohnkomplex Kobuleti Resort

Kobuleti, Georgien
von
$43,750
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ID: 38225
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Nachbarschaft
    Munizipalität Kobuleti
  • Stadt
    Kobuleti
  • Adresse
    Memed Abashidze Street, 128

Über den Komplex

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Dies ist mehr als nur eine klassische Wohnanlage; es ist ein einzigartiger Raum für harmonisches Leben, Erholung und Biohacking an der Küste des malerischen Kobuleti. Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickler mit über 11 Jahren Erfahrung, 3 abgeschlossenen Premiumprojekten und 200.000 qm gelieferten Immobilien in Georgien entwickelt. Der Komplex bietet eine exklusive Infrastruktur, die alle Bedürfnisse der Bewohner nach Gesundheit, Erholung und Komfort abdeckt:

  • Biohacking Klinik (Cryotherapie, IV-Therapie, Diagnostik)

  • Schlafoptimierungsräume

  • Salz- und Flotationszonen

  • Luxus SPA mit einem Hammam

  • Innen- und Außenpools

  • Fitnesscenter

  • Tennisplätze

  • Yoga und Meditation Zonen

  • Coworking Space

  • Cafés und Restaurants

  • Markt & Apotheke

  • Kinderspielplatz

  • Educational Wellness Center für Kinder

Lifestyle Services: Concierge, Reinigung und ein exklusiver Yachttransfer nach Batumi mehrmals täglich.

Der Komplex befindet sich in einer ruhigen, grünen Gegend von Kobuleti. Sie erhalten Zugang zu über 10 Kilometern sauberen Stränden und Relikten der Natur, während Sie nur einen Schritt von den Hauptattraktionen entfernt sind:

  • Privatstrand.

  • 15 km zum Zentrum von Batumi und 35 Minuten zum internationalen Flughafen.

  • In einem Umkreis von 5-10 Minuten: Botanischer Garten, Tsikhisdziri Resort, Petra Festung und der immergrüne Mtirala Nationalpark.

Die Immobilienpreise sind hier 10-30% niedriger als in Batumi und bieten einen komfortablen Einstiegspunkt für Investoren. Das Projekt zeigt eine hohe Kapitalisierung. Seit Beginn des Verkaufs für Block A ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in nur einem Jahr um 28,9% gestiegen (von 1.080 auf 1.490 US-Dollar).

Preise & Layouts:

  • Studio: Fläche ab 35 qm | Preis ab 43.750 $ (unfertig) - ab 65.450 $ (schlüsselfertig)

  • 1 Schlafzimmer: Fläche ab 51,4 qm | Preis ab 62.200 $ (unfertig) - ab 94.050 $ (schlüsselfertig)

  • 2 Schlafzimmer: Fläche ab 82,6 qm | Preis ab 100.000 $ (unfertig) - ab 151.200 $ (schlüsselfertig)

Projekt hat 7.500 qm Freizeitzonen, 4.000 qm Landschaftsterrassen und Ihre persönliche Oase der Ruhe. Wählen Sie eine hohe Lebensqualität und intelligente Investitionen!

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    35
Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 51.4
Preis pro m², USD 1,210
Wohnungspreis, USD 62,200
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 82.6
Preis pro m², USD 1,211
Wohnungspreis, USD 100,000
Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 35.0
Preis pro m², USD 1,250
Wohnungspreis, USD 43,750

Standort auf der Karte

Kobuleti, Georgien
Essen & Trinken
Transport

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Darlehensbetrag
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Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung

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