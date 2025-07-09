Wohnkomplex Kobuleti Resort

Dies ist mehr als nur eine klassische Wohnanlage; es ist ein einzigartiger Raum für harmonisches Leben, Erholung und Biohacking an der Küste des malerischen Kobuleti. Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickler mit über 11 Jahren Erfahrung, 3 abgeschlossenen Premiumprojekten und 200.000 qm gelieferten Immobilien in Georgien entwickelt. Der Komplex bietet eine exklusive Infrastruktur, die alle Bedürfnisse der Bewohner nach Gesundheit, Erholung und Komfort abdeckt:

Biohacking Klinik (Cryotherapie, IV-Therapie, Diagnostik)

Schlafoptimierungsräume

Salz- und Flotationszonen

Luxus SPA mit einem Hammam

Innen- und Außenpools

Fitnesscenter

Tennisplätze

Yoga und Meditation Zonen

Coworking Space

Cafés und Restaurants

Markt & Apotheke

Kinderspielplatz

Educational Wellness Center für Kinder

Lifestyle Services: Concierge, Reinigung und ein exklusiver Yachttransfer nach Batumi mehrmals täglich.

Der Komplex befindet sich in einer ruhigen, grünen Gegend von Kobuleti. Sie erhalten Zugang zu über 10 Kilometern sauberen Stränden und Relikten der Natur, während Sie nur einen Schritt von den Hauptattraktionen entfernt sind:

Privatstrand.

15 km zum Zentrum von Batumi und 35 Minuten zum internationalen Flughafen.

In einem Umkreis von 5-10 Minuten: Botanischer Garten, Tsikhisdziri Resort, Petra Festung und der immergrüne Mtirala Nationalpark.

Die Immobilienpreise sind hier 10-30% niedriger als in Batumi und bieten einen komfortablen Einstiegspunkt für Investoren. Das Projekt zeigt eine hohe Kapitalisierung. Seit Beginn des Verkaufs für Block A ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter in nur einem Jahr um 28,9% gestiegen (von 1.080 auf 1.490 US-Dollar).

Preise & Layouts:

Studio: Fläche ab 35 qm | Preis ab 43.750 $ (unfertig) - ab 65.450 $ (schlüsselfertig)

1 Schlafzimmer: Fläche ab 51,4 qm | Preis ab 62.200 $ (unfertig) - ab 94.050 $ (schlüsselfertig)

2 Schlafzimmer: Fläche ab 82,6 qm | Preis ab 100.000 $ (unfertig) - ab 151.200 $ (schlüsselfertig)

Projekt hat 7.500 qm Freizeitzonen, 4.000 qm Landschaftsterrassen und Ihre persönliche Oase der Ruhe. Wählen Sie eine hohe Lebensqualität und intelligente Investitionen!