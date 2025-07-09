Wohnkomplex Ortachala

Der Wohnkomplex ist ein modernes Projekt im Zentrum von Tbilisi, mit dem Ziel, eine gesunde und sichere Wohnumgebung nach höchsten Standards zu schaffen. Das Projekt umfasst zwei Türme mit einer Höhe von 24 und 28 Etagen, mit einer Gesamtzahl von 704 Appartements. Die gesamte Fläche der Immobilie ist so konzipiert, dass Sie maximalen Komfort gewährleisten: 6.600 m2 ist für einen angelegten Innenhof zugeordnet, so dass ein vollwertiger Raum für Entspannung und einen aktiven Lebensstil geschaffen wird.
Layouts (ohne Finishing):
1-Zimmer-Wohnung, Bereich ab 53,3 m2, Preis ab $103,800
2-Zimmer-Wohnung, Bereich von 101,2 m2, Preis ab $177,400
3-Zimmer-Wohnung, Fläche von 123,3 m2, Preis ab $200,600
Wohnungen werden in einem "ohne Finishing" Zustand geliefert, die Aluminiumfenster, eine Eiseneingangstür, Bodenbelag, Gebrauchsverdrahtung, verputzte Wände und Balkon mit Porzellan Steinzeug.
Komplexe Infrastruktur:
Lobby
Cafe
Shop
Pharmazie
Sportzone
Tennisplatz
Lauf- und Radwege
Spielplätze
Freizeitzonen
Tiefgarage auf drei Ebenen
Ein hohes Maß an Service und Sicherheit wird durch einen 24/7 Concierge Service, Sicherheit, Reinigungsdienstleistungen für gemeinsame Bereiche und Aufzüge, Gartenwartung und Brandschutzsystem Wartung gewährleistet.