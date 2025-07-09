  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnkomplex Ortachala

Wohnkomplex Ortachala

Tiflis, Georgien
von
$103,800
BTC
1.2346803
ETH
64.7148752
USDT
102 625.4517052
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33207
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    28

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Der Wohnkomplex ist ein modernes Projekt im Zentrum von Tbilisi, mit dem Ziel, eine gesunde und sichere Wohnumgebung nach höchsten Standards zu schaffen. Das Projekt umfasst zwei Türme mit einer Höhe von 24 und 28 Etagen, mit einer Gesamtzahl von 704 Appartements. Die gesamte Fläche der Immobilie ist so konzipiert, dass Sie maximalen Komfort gewährleisten: 6.600 m2 ist für einen angelegten Innenhof zugeordnet, so dass ein vollwertiger Raum für Entspannung und einen aktiven Lebensstil geschaffen wird.

Layouts (ohne Finishing):

  • 1-Zimmer-Wohnung, Bereich ab 53,3 m2, Preis ab $103,800

  • 2-Zimmer-Wohnung, Bereich von 101,2 m2, Preis ab $177,400

  • 3-Zimmer-Wohnung, Fläche von 123,3 m2, Preis ab $200,600

Wohnungen werden in einem "ohne Finishing" Zustand geliefert, die Aluminiumfenster, eine Eiseneingangstür, Bodenbelag, Gebrauchsverdrahtung, verputzte Wände und Balkon mit Porzellan Steinzeug.

Komplexe Infrastruktur:

  • Lobby

  • Cafe

  • Shop

  • Pharmazie

  • Sportzone

  • Tennisplatz

  • Lauf- und Radwege

  • Spielplätze

  • Freizeitzonen

  • Tiefgarage auf drei Ebenen

Ein hohes Maß an Service und Sicherheit wird durch einen 24/7 Concierge Service, Sicherheit, Reinigungsdienstleistungen für gemeinsame Bereiche und Aufzüge, Gartenwartung und Brandschutzsystem Wartung gewährleistet.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 53.3
Preis pro m², USD 1,947
Wohnungspreis, USD 103,800
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 101.2
Preis pro m², USD 1,753
Wohnungspreis, USD 177,400
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 123.3
Preis pro m², USD 1,627
Wohnungspreis, USD 200,600

Standort auf der Karte

Tiflis, Georgien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung

Entwickler-News

09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
Alle Nachrichten
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Zichisdsiri, Georgien
von
$57,684
Aparthotel Archi Kokhta
Bakuriani, Georgien
von
$56,000
Wohngebäude Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgien
von
$1,300
Wohnanlage ZhK Downtown
Batumi, Georgien
von
$143,570
Wohngebäude Archi Isani 2
Tiflis, Georgien
von
$1,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Ortachala
Tiflis, Georgien
von
$103,800
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Lagoon Resort
Wohnanlage Lagoon Resort
Batumi, Georgien
von
$50,250
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Willkommen in unserem einzigartigen Wohnkomplex –, dem Inbegriff von Luxusleben, Arbeit und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, unseren Bewohnern ein wirklich einzigartiges Erlebnis mit drei Blöcken unvergleichlichen Komforts und Eleganz sowie einer Fünf-Sterne-Infrastruktur bieten zu könne…
Bauherr
LTD homex
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Orbi Bakhmaro
Aparthotel Orbi Bakhmaro
Aparthotel Orbi Bakhmaro
Aparthotel Orbi Bakhmaro
Aparthotel Orbi Bakhmaro
Bachmaro, Georgien
von
$1,500
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Das Unternehmen Orbi Group hat mit dem Bau eines neuen multifunktionalen Hotelkomplexes in Bakhmaro begonnen, der dem Resort internationale Bedeutung verleihen wird. Autor des Projekts ist der berühmte Architekt Sam Wright, Partner und Direktor von WilkinsonEyre, einem der fünf größten Unter…
Immobilienagentur
sisnogroup
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Wohnanlage Deka Lisi
Tiflis, Georgien
von
$1,550
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Saburtalo, Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m, 1 qm Preis ist 1550$, Gesamtpreis 83,080$, 3. Stock, Anzahlung 30%, die 24,924$ beträgt, und die restlichen 70% werden nach 20 Monaten bezahlt
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Integrated Real Estate Services
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Georgien
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
09.07.2025
Investieren in Batumi Eco Parking: Hochrentable, nachhaltige und innovative Immobilienmöglichkeiten
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
26.03.2025
Immobilienmarkt in Georgia im Jahr 2025: Wachstumsanalyse, Investitionen und Rentabilität — Experte
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
24.11.2021
«Die Touristenströme nach Georgien sind in 8 Jahren um mehr als 200% gestiegen». Es wurde herausgefunden, warum der georgische Immobilienmarkt in letzter Zeit zu einer «Entdeckung» geworden ist
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
25.10.2021
Wie man das Investitionsprojekt seiner Träume mit einer Rendite von 20% ROI pro Jahr realisiert
Alle Veröffentlichungen anzeigen